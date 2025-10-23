Beslediği boğa sonu oldu

Kayabaşı Mahallesi’nde 5 çocuk babası Cemalettin Güdek, kendisine ait ahırda beslediği boğayı dışarıya çıkardı.

Bu sırada boğanın boynuz darbeleri sonucu kafa ve göğüs bölgesinden yaralanan Cemalettin Güdek, yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Cemalettin Güdek, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kumru Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Güdek, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.



Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.