Beşoklar suç örgütü soruşturması: 19 şüpheli hakkında müebbet hapis istendi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kamuoyunda "Beşoklar Suç Örgütü" olarak bilinen organize yapılanmaya yönelik olarak, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kasten öldürme ve kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" iddiası kapsamında Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 23 Kasım 2024'te eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda 7 tabanca ve şarjörü, çok sayıda fişek, dijital materyal ve örgütün suç işlemede kullandığı GPS takip cihazı ile yaklaşık 5 kilogram esrar olarak nitelendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

34 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 34'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Örgüt lideri B.B.'nin de aralarında bulunduğu 5 firari şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.

