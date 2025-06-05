Beşoklar suç örgütü soruşturması: 19 şüpheli hakkında müebbet hapis istendi
İzmir'de "Beşoklar" olarak bilinen suç örgütüne yönelik 34'ü tutuklu 46 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, 19 şüpheli için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, diğer şüpheliler için ise 14 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kamuoyunda "Beşoklar Suç Örgütü" olarak bilinen organize yapılanmaya yönelik olarak, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kasten öldürme ve kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" iddiası kapsamında Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 23 Kasım 2024'te eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda 7 tabanca ve şarjörü, çok sayıda fişek, dijital materyal ve örgütün suç işlemede kullandığı GPS takip cihazı ile yaklaşık 5 kilogram esrar olarak nitelendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.
34 KİŞİ TUTUKLANDI
Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 34'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Örgüt lideri B.B.'nin de aralarında bulunduğu 5 firari şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.
HALKAPINAR CİNAYETİNİ DE ONLAR İŞLEMİŞ
Yürütülen soruşturma kapsamında suç örgütünün gelir ve finans kaynağının örgütlü şekilde kumar oynatmak olduğu tespit edildi.
Şüpheliler de kumarhane kameralarından tespit edildi. Soruşturma kapsamında 19 Mart 2024'te Halkapınar Aktarma Merkezi'nde Çetin Ermiş'in öldüğü, Ü.E. (32) ve İ.A.'nın da (47) yaralandığı olayın da yine suç örgütü tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.
Örgütün "nitelikli yağma" ve "kasten yaralama" gibi suçları da işlediği de öne sürüldü.
İDDİANAME MAHKEMEYE SUNULDU
Soruşturmanın tamamlanmasının ardından aralarında örgüt lideri ile 4 örgüt yöneticisi de bulunduğu 46 şüpheli hakkında 469 sayfalık iddianame hazırlandı.
İddianamede; "tasarlayarak kasten öldürme", "örgütlü şekilde kumar oynanmasına imkan sağlama", "nitelikli yağma", "silahla kasten yaralama", "ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma", "suç örgütünün oluşturduğu korkutucu güçten yararlanarak tehdit" suçlarından 19 şüpheli için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, diğer şüpheliler için ise 14 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
İddianame mahkemeye sunuldu.
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