Beştepe'de 1 Mayıs bulaşması

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Beştepe'de önemli bir buluşma gerçekleşti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma hayatının taraflarıyla bir araya geldi.



Beştepe'deki programa öğretmenler, orman işçileri, madencilerin de aralarında olduğu çalışanlarla işçi ve işveren kesimi temsilcileri de katıldı.



"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü münasebetiyle sizlerle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Sizlerle birlikte tüm işçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum." die konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşçi ve işverenlerimizin refah seviyelerinin yükseltilmesi, sendikaların faaliyetlerini sürdürebilmesi için tüm imkanlarımızı seferber ettik." dedi.



Erdoğan, bundan sonra da aynı azim, istek ve kararlılıkla çalışmayı sürdüreceklerini belirtti.

"MENFAATİ ÇELİŞEN GRUPLAR MASANIN ETRAFINDA TOPLANABİLİR HALE GELDİ"



TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Birbirleriyle menfaati çelişen gruplar bu masanın etrafında toplanabilir hale geldi." dedi.



Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise "Burada işçi, işverenler, emekçi arkadaşlarla milletin evinde bizi misafir ettiniz bu bir defa emek kesimi açısından tarihe geçecek bir gün." diye konuştu.



Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan da sorunların olduğunu ifade ederek "Ama bu sorunlar çözülemeyecek, bu sorunlar üstesinden gelinemeyecek sorunlar değil." dedi.

