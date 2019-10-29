Beştepe'de 29 Ekim daveti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Bayramı nedeniyle Beştepe'de kabul töreni düzenliyor. 29 Ekim davetine beş bin kişi davet edildi. MHP Lideri Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Bakşanı Meral Akşener törene katılırken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha önceki senelerde olduğu gibi törene katılmayacak.
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