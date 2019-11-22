Beştepe'de CHP'li iddiasına rest

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

İktidarlarımız döneminde İzmir ihmal edilmedi, aksine kollandı. Ayrımcı yaklaşımlar eski Türkiye'nin hastalıklarıdır.

İzmir'in başına gelmiş en büyük felaket CHP'dir. İzmir'in geleceği için birlikte çalışacağız. Terör örgütü ile arasına mesafe koyan herkese kapımız açık.

Önümüze kurulan tuzakları parçalayarak yolumuza devam ediyoruz. Yedi düvele karşı verdiğimiz mücadele ile ülkemizi içine düşürülmek istenen sinsi oyundan kurtarmayı başardık.

Suriye'nin kuzeyinde terör devleti kurmak istediler, fırsat vermedik.Kendi savunma sistemlerimilze terörle mücadeleyi sürdürüyoruz.

Sokaklarda kaos çıkarmayı denediler izin vermedik.

CHP Genel Başkanı, 'Kötü siyasetçi nasıl olur?' dersi için mükemmel bir örnek teşkil ediyor.

(Beştepe'ye giden CHP'li iddiası) Eğer böyle bir şey olduysa ben Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, Kılıçdaroğlu genel başkanlığını ortaya koyar mı?

Türkiye'nin başarılarının üzerini örtüp, ülkeyi batmış gibi göstereceksin. Çünkü Bay Kemal olmak için bu şart.

Bizim Amerika ziyaretine bile gölge düşürmek için neler yaptı neler.

(Palet fabrikası iddiaları) Yasal olmayan bir şey varsa Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir, başvurunu yaparsın satılan bir şey yok.

Kendi genel başkanlığını korumak için ortaya bir yalan atıyor.