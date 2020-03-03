Beştepe'de corona virüs toplantısı

Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında corona virüs toplantısı yapıldı.

Gerçekleşen toplantıda kurul üyelerinin yanı sıra, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan da katıldı.



Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun da toplantının katılımcıları arasındaydı.



Toplantıda, corona virüse karşı Türkiye’de uygulanan takip ve yönetim sistemi ile alınan tedbirler ve yürütülen çalışmalar masaya yatırıldı.