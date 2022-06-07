Beştepe'de Erdoğan-Bahçeli görüşmesi

Ankara'da bugün sürpriz bir görüşme var.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.

Saat 14.00 sularında başlayan görüşme şu sıralarda devam ediyor.

Söz konusu görüşme Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın günlük programında yer almıyordu.



Cumhur İttifakı'nın iki ortağının görüşmede iç ve dış siyasetin sıcak başlıklarını ele alması bekleniyor.



Suriye'nin kuzeyine düzenlenmesi beklenen yeni harekat, Rusya-Ukrayna savaşı, ekonomideki gelişmeler ve 2023 seçimlerinin gündemde olması bekleniyor.