Beştepe'de Erdoğan-Bahçeli görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 15.00'te Beştepe'de MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya gelecek.

Beştepe'de Erdoğan-Bahçeli görüşmesi
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Ankara'da bugün sürpriz bir görüşme var.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı , ''Cumhur İttifakı'' ortağı Genel Başkanı 'yi saat 15.00'te Beştepe'de kabul edecek.

Görüşme Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü programında yer almıyordu.

Erdoğan ile Bahçeli'nin iç ve dış politikadaki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulunmaları bekleniyor.

Başörtüsüne anayasal güvence getirecek teklifin de iki liderin gündeminde olacağı tahmin ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi son olarak 5 Ekim'de evinde ziyaret etmişti.

Erdoğan-Bahçeli görüşmesi yaklaşık bir saat sürmüştü.

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