Beştepe'de Erdoğan-Bahçeli görüşmesi

Ankara'da bugün sürpriz bir görüşme var.



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Cumhur İttifakı'' ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi saat 15.00'te Beştepe'de kabul edecek.



Görüşme Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü programında yer almıyordu.

Erdoğan ile Bahçeli'nin iç siyaset ve dış politikadaki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulunmaları bekleniyor.



Başörtüsüne anayasal güvence getirecek teklifin de iki liderin gündeminde olacağı tahmin ediliyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi son olarak 5 Ekim'de evinde ziyaret etmişti.



Erdoğan-Bahçeli görüşmesi yaklaşık bir saat sürmüştü.