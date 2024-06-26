Beştepe'de Erdoğan-Bahçeli görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Beştepe'de yaklaşık 1 saat süren bir görüşme yaptı.

Beştepe'de Erdoğan-Bahçeli görüşmesi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı ortağı Genel Başkanı ile bir araya geldi.

Beştepe'de basına kapalı görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşme sonrası resmi bir açıklama yapılmadı.

İki lider, yerel seçim sonrası 29 Nisan ve 10 Mayıs'ta görüşmüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu görüşme öncesinde AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda Cumhur İttifakı'yla ilgili önemli mesajlar vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhur İttifakı vurgusu: MHP ile omuz omuza yürüyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhur İttifakı vurgusu: MHP ile omuz omuza yürüyoruz

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Beştepe'de Erdoğan-Bahçeli görüşmesi - 1

"CUMHUR İTTİFAKI SAPASAĞLAM AYAKTADIR, BİRDİR, BÜTÜNDÜR"

Erdoğan, 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı meydanlarda kurulan Cumhur İttifakı'nın 'nin bekasının teminatı olduğunu belirterek "Yol arkadaşımız ile omuz omuza yürüyoruz. Cumhur İttifakı sapasağlam ayaktadır, birdir, bütündür ve sarsılmadan ayakta kalacaktır. Cumhur İttifakı'nın herhangi bir üyesine yapılan saldırı, doğrudan ittifakın birliğine, bütünlüğüne yapılmıştır. Bu saldırılara geçit vermeyiz." ifadelerini kullanmıştı.

Beştepe'de Erdoğan-Bahçeli görüşmesi - 2
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Bahçeli: Cumhur İttifakı kararlılıkla yoluna devam edecektir

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