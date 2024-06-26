Beştepe'de Erdoğan-Bahçeli görüşmesi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.
Beştepe'de basına kapalı görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşme sonrası resmi bir açıklama yapılmadı.
İki lider, yerel seçim sonrası 29 Nisan ve 10 Mayıs'ta görüşmüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu görüşme öncesinde AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda Cumhur İttifakı'yla ilgili önemli mesajlar vermişti.
"CUMHUR İTTİFAKI SAPASAĞLAM AYAKTADIR, BİRDİR, BÜTÜNDÜR"
Erdoğan, 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı meydanlarda kurulan Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin bekasının teminatı olduğunu belirterek "Yol arkadaşımız MHP ile omuz omuza yürüyoruz. Cumhur İttifakı sapasağlam ayaktadır, birdir, bütündür ve sarsılmadan ayakta kalacaktır. Cumhur İttifakı'nın herhangi bir üyesine yapılan saldırı, doğrudan ittifakın birliğine, bütünlüğüne yapılmıştır. Bu saldırılara geçit vermeyiz." ifadelerini kullanmıştı.
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