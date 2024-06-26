Beştepe'de Erdoğan-Bahçeli görüşmesi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.



Beştepe'de basına kapalı görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşme sonrası resmi bir açıklama yapılmadı.

İki lider, yerel seçim sonrası 29 Nisan ve 10 Mayıs'ta görüşmüştü.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu görüşme öncesinde AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda Cumhur İttifakı'yla ilgili önemli mesajlar vermişti.