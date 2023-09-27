Beştepe'de Erdoğan-Bahçeli görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli, Beştepe'de 45 dakika süren bir görüşme yaptı.

Beştepe'de Erdoğan-Bahçeli görüşmesi

Cumhurbaşkanı , Genel Başkanı 'yi kabul etti.

Beştepe'de saat 14.00'te başlayan görüşme, 45 dakika sürdü.

Görüşmede gündemdeki konular ile 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçim çalışmalarının ele alındığı tahmin ediliyor.

Erdoğan ile Bahçeli en son 29 Ağustos'ta Bahçeli'nin Çankaya'daki konutunda bir araya gelmişti.

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