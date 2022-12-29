Beştepe'de Erdoğan-Bahçeli görüşmesi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaklaşık 20 gün aradan sonra bir kez daha itifak ortağı MHP Genel başkanı Devlet bahçeli ile bir araya geldi.

İki ismin son 20 günde ikinci kez bir araya gelmesi açısından önemli bir görüşme olduğu aktarıldı.

MASADA HANGİ KONUŞLAR VAR?

Özellikle Moskova'da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile MİT Başkanı Hakan Fidan'ın yaptığı Suriye ile 11 yıl sonra yaptığı ilk bakanlar düzeyindeki temasla birlike gözler yeniden o bölgeye çevrilmiş durumda. Cumhur İttifakı'nın iki liderinin bu konuda görüş alış verişi yapması bekleniyor.

Ekonomideki gelişmeler, enflasyon ile mücadele ve EYT kararı sonrası gelen tepkiler ve son durum masada olacak. Ancak masada olması beklenen en sıcak başlık ise 2023'te yapılacak seçimler olacak.



Cumhur İttifakı'nın 2023 yol haritası hakkında iki liderin görüş alış verişinde bulunması beklentiler arasında.

SEÇİM TARİHİ ÖNE ÇEKİLECEK Mİ?



Geçen hafta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti kurmaylarıyla yaptığı toplantıda seçim takviminin ele alındığı biliniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP lideriyle değerlendirme yapması bekleniyor.



Resmi açıklama yapılması beklenmiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'ye pastalı doğum günü sürprizi yaptı.

13 ARALIK'TA GÖRÜŞMÜŞLERDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı ortağı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kabul etmişti.

İkilinin görüşmesi yaklaşık 1 saat sürmüştü.