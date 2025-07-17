Beştepe'de Erdoğan-Kurtulmuş görüşmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'u Beştepe'de kabul etti.
Terörsüz Türkiye sürecinde gözler, TBMM'de kurulacak komisyonda.
Komisyon için atılacak ilk adım öncesi, Ankara'da önemli bir görüşme yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi.
Beştepe'deki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
Görüşmede Meclis'te kurulacak komisyon ve süreç kapsamında atılması planlanan adımların ele alındığı tahmin ediliyor.
Kurtulmuş, yarın da siyasi partilerin Meclis grup yönetimleriyle de görüşecek.
Bu toplantının ardından komisyonun kurulması bekleniyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Recep Tayyip Erdoğan
- Numan Kurtulmuş
- Terörsüz Türkiye