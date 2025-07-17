Beştepe'de Erdoğan-Kurtulmuş görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'u Beştepe'de kabul etti.

Beştepe'de Erdoğan-Kurtulmuş görüşmesi

Terörsüz sürecinde gözler, TBMM'de kurulacak komisyonda.

Komisyon için atılacak ilk adım öncesi, Ankara'da önemli bir görüşme yapıldı.

Cumhurbaşkanı , TBMM Başkanı ile bir araya geldi.

Beştepe'deki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Görüşmede Meclis'te kurulacak komisyon ve süreç kapsamında atılması planlanan adımların ele alındığı tahmin ediliyor.

Kurtulmuş, yarın da siyasi partilerin Meclis grup yönetimleriyle de görüşecek.

Bu toplantının ardından komisyonun kurulması bekleniyor.

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