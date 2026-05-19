Beştepe'de gençlerle buluşma. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sosyal medya en büyük sorun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstiklalinizi elde etmeden istikbale yürüyemezsiniz. Bin yıllık vatanımızı canımız pahasına savunduk. Bu savunma hattının en somut unsuru gençlerdir. 19 Mayıs'ta atılan ilk adım 29 Ekim'de cumhuriyetin ilanıyla taçlandı. Türk milleti istiklal ve istikbaline uzanan kirli elleri arkasında kim olduğuna bakmadan kıracağını tüm dünyaya ilan etmiştir. Bu irade bugünde dimdik ayaktadır." dedi.



TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemizi yarım asırlık beladan kurmaya çalışıyoruz. Sizlere refahın ve kardeşliğin olduğu bir ülke teslim etmeye çalışıyoruz. en büyüm amacımızı bizim yaşadığımız zorlukları sizin yaşamamanızdır. Gençlerin her alanda yanlarında olmaya, en büyük yatırımı gençlere yapmaya kararlılıkla devam edeceğiz” diye konuştu.



SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARI DURUMU

Suça sürüklenen çocuklar ve sosyal medyanın etkileriyle ilgili de konuşan Erdoğan, “Şiddet ve başka yollara tevessül etmek bizim gençliğimizin geleceği içinde yer almamalıdır. Alkol ve uyuşturucudan uzak olmalı. Türk gençliği bütün olumsuzluklardan uzak olarak yetişmeli. Biz gençliğimizi ulumsuzluklara kaptırmayacağız.” dedi.



“HAFTADA 3 GÜN BASKETBOL OYNUYORUM”



Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından gençlerin sorularını yanıtlayarak sohbet etti. Sohbeti esnasında hafta 3 gün basketbol oynadığını da söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sabah basket oynadığını ve 68 sayı attığını söyledi.



SOSYAL MEDYANIN GENÇLİĞE ETKİLERİ



Sosyal medyanın şu anda gençliğin en büyük sorunu olduğunu belirten Erdoğan, “Gençliğimizi bunlara kaptırmayacağız.” dedi.