Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Vedat Bilgin başkanlığında Beştepe'de yapılan Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu toplantısına, kurul üyeleri ve sendika temsilcileri de katıldı.



Hürriyet gaztesinden Erdinç Çelikkan'ın haberine göre toplantıda, başta KIT'ler olmak üzere taşeron işçilere yönelik sorunlar, yılan hikayesine dönen kıdem tazminatı meselesi, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik alınacak tedbirler, sendikalardan istifa konuları görüşüldü.

Son işsizlik rakamlarının ve istihdam seferberliği kapsamında yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, geçici ve mevsimlik işçilerin sorunlarıyla ilgili bir değerlendirme de yapıldı.

Toplantıda yapılan değerlendirmelerin raporlaştırılarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a sunulacağı belirtildi.

Erdoğan, sendika temsilcileriyle yaptığı toplantıda, kıdem tazminatıyla ilgili, "Hiç kimsenin mağdur edilmesini istemiyoruz. Bu konuda mutabakat esastır. Aile Bakanı ile oturup tüm boyutlarıyla değerlendirip, istişareyle karar vereceksiniz. Tüm tarafların mutabakatını dikkate alacağız. İşçi, işveren ve hükümet mutabakata varacak bu konuyu çözeceğiz” demişti.

