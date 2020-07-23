Beştepe'de güvenlik toplantısı

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirildi.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Kurul Başkanvekili İbrahim Kalın başkanlığındaki toplantıda, Azerbaycan-Ermenistan gerginliği, Doğu Akdeniz ve Libya’daki gelişmeler; ayrıca 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yılında FETÖ ile mücadele konuları ele alındı.



Ermenistan’ın işgalci ve saldırgan tavrına karşı Türkiye'nin dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın her zaman yanında olmaya devam edeceği ifade edildi.

DOĞU AKDENİZ MESAJI



Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de çatışma ve gerilim değil, barış ve adil paylaşım istediği vurgulanarak hak ve çıkarlarını koruma noktasındaki kararlılığının tam olduğu vurgulandı.

LİBYA HÜKÜMETİNE DESTEK



Libya'daki son gelişmelerin de ele alındığı toplantıda, Türkiye'nin Libya'da BM'nin tanıdığı meşru hükümeti tüm boyutlarıyla desteklemeye devam edeceği ifade edildi.