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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Beştepe'de bir araya geldi.
Saat 16.00'da başlayan ve basına kapalı gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmede yerel seçimlerde ittifak konusu ele alındı.
İki lider yerel seçim gündeminde üçüncü kez bir araya gelmiş oldu. Son görüşme 21 Kasım'da yapılmıştı. Önceki görüşmeler yaklaşık 40'ar dakika sürmüştü.
AÇIKLANACAK 6 İL VAR
AK Parti 74 ilin belediye başkanını açıklamıştı. İstanbul'da da Binali Yıldırım'ın adaylığına kesin gözüyle bakılıyor. Kalan 6 ilin -Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadesiyle- 'jest olarak' MHP'ye bırakılabileceği iddia ediliyor.