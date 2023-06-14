Kabine toplantısı sonrası açıklama (CANLI)

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Beştepe'deki toplantı saat 14.30'da başladı.Yaklaşık 8.5 saat süren toplantıda her bakan ayrı ayrı sunum yaptı.

Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor:

"6 Haziran'daki toplantımızın ardından yeni Kabine üyelerinin de yemin etmesiyle görevimize devam ediyoruz. Hiçbir gecikmeye mahal vermeden Türkiye Yüzyılını inşa edecek kadroları oluşturuyoruz. Seçim belirsizliğinin sandıkların kapanmasıyla birlikte geride bırakılması çok önemli bir başarıdır. Milletimiz 14 Mayıs ve 28 Mayıs'taki iradesiyle eski sisteme dönüş önerilerini reddetmiş, parlamenter sistem tartışmaları açılmamak üzere kapanmıştır.