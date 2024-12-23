Beştepe'de Kabine toplantısı: Gündem Suriye ve asgari ücret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı, Beştepe’de gerçekleşiyor. Toplantının en önemli gündem maddelerini Suriye’deki gelişmeler ve asgari ücret oluşturuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplantının ardından açıklama yapması bekleniyor.

Beştepe'de Kabine toplantısı: Gündem Suriye ve asgari ücret

, Beştepe'de toplandı

Cumhurbaşkanı başkanlığındaki toplantı saat 15.30 sıralarında başladı.

Gündemde, Suriye’deki gelişmeler, terörle mücedele ekonomi alanındaki konular var.

BAKAN IŞIKHAN SUNUMU YAPACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın bu hafta netleşmesi beklenen asgari ücretle ilgili kabine üyelerine bir sunum yapması da bekleniyor.

ASGARİ ÜCRETTE DÖRDÜNCÜ TOPLANTI NE ZAMAN?

Asgari ücret zammı bu hafta netleşecek.

Salı veya çarşamba günü yapılacak son toplantıda, Komisyonun yeni asgari ücret rakamını belirlemesi bekleniyor.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, işçinin asgari ücret talebini 29 bin 583 lira olarak açıklamıştı.

Atalay, “Asgari ücrete yüzde 45 artı yüzde 20 refah payı istiyoruz.” demişti.

Asgari ücret zammı için gözler 4. toplantıda: Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, 2025 zammı ne kadar olacak? (Olası zam oranları)

Asgari ücret zammı için gözler 4. toplantıda: Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, 2025 zammı ne kadar olacak? (Olası zam oranları)

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