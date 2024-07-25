Beştepe’de MGK toplantısı

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Beştepe'de gerçekleşen toplantının ana gündem maddesini terörle mücadele oluşturuyor.

Toplantıda Irak'ın kuzeyinde devam eden terörle mücadele operasyonlarındaki son durum ele alınacak.

MGK'da, FETÖ ve DAEŞ gibi terör örgütleriyle mücadeledeki son durum da masaya yatırılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda Suriye ile normalleşme için başlatılan çalışmalar ve bu konuda izlenecek yol haritasıyla ilgili MGK'da değerlendirmeler de yapılacak.

