Beştepe’de MGK toplantısı

Milli Güvenlik Kurulu, iki aylık aranın ardından bugün Beştepe'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı.

Beştepe’de MGK toplantısı

Milli Güvenlik Kurulu, Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Beştepe'de gerçekleşen toplantının ana gündem maddesini terörle mücadele oluşturuyor.

Toplantıda Irak'ın kuzeyinde devam eden terörle mücadele operasyonlarındaki son durum ele alınacak.

MGK'da, FETÖ ve DAEŞ gibi örgütleriyle mücadeledeki son durum da masaya yatırılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda ile normalleşme için başlatılan çalışmalar ve bu konuda izlenecek yol haritasıyla ilgili MGK'da değerlendirmeler de yapılacak.

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