Beştepe'de ramazan etkinlikleri

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, ramazan ayı boyunca birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.



Etkinlikler Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT’nin katkılarıyla hazırlandı.



Millet Kütüphanesi, Millet Sergi Salonu, Millet Camii ve Millet Kongre ve Kültür Merkezi ziyarete açılacak. 5 bin metrekarelik alanda boyama, ahşap ve geleneksel türk el sanatları atölyeleri olacak. Katılımcılar uygulamalı eğitimler alabilecek.



Külliye'deki Ramazan programında çocukların geleneksel oyunlara yönelik becerilerinin de arttırılması planlanıyor.



Ramazan ayı boyunca sürecek etkinlikler ücretsiz olacak. Fuar, Konser ve sinema gösterimleri için ramazan.com adresinden kayıt yaptırılacak.