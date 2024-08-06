Beştepe'de Savunma Sanayii Zirvesi

Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda silahlı kuvvetlerin ihtiyaç duyduğu silah ve savunma sistemleri ele alınacak.

Beştepe'de Savunma Sanayii Zirvesi

Savunma Sanayii İcra Komitesi Ocak 2024’teki toplantının ardından 2024 yılında ikinci kez bir araya gelecek.

Toplantıda, Türk savunma sanayii sektörünün mevcut durumunun ele alınması ve Cumhurbaşkanı ’a kapsamlı bir sunum gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısında devam eden projeler masaya yatırılacak, temin ve üretim kararları imzalanacak.

Bu çerçevede stratejik sistemler daire başkanlığının raporları doğrultusunda orta ve uzun menzilli füze ve roket sistemlerinde ihtiyaç duyulan mühimmatların üretimi ya da temini için bazı kararlar alınması bekleniyor.

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