Beştepe'de Savunma Sanayii Zirvesi

Savunma Sanayii İcra Komitesi Ocak 2024’teki toplantının ardından 2024 yılında ikinci kez bir araya gelecek.



Toplantıda, Türk savunma sanayii sektörünün mevcut durumunun ele alınması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a kapsamlı bir sunum gerçekleştirilmesi bekleniyor.



Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısında devam eden projeler masaya yatırılacak, temin ve üretim kararları imzalanacak.

Bu çerçevede stratejik sistemler daire başkanlığının raporları doğrultusunda orta ve uzun menzilli füze ve roket sistemlerinde ihtiyaç duyulan mühimmatların üretimi ya da temini için bazı kararlar alınması bekleniyor.