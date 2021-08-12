Beştepe'de telefon diplomasisi

Beştepe'de dün akşam telefon diplomasisi trafiği yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afgan ve İranlı mevkidaşlarıyla görüştü.

Erdoğan ile Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin görüşmesinde Türkiye-Afganistan ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı.



Gani, orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Afganistan’ın barış ve istikrara kavuşması için Afgan halkının yanında olmayı sürdüreceklerini ifade etti.



Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de iki ülke ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri görüştü.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşını göreve başlaması dolayısıyla tekrar tebrik etti.



Reisi’nin Cumhurbaşkanlığı döneminde Türkiye-İran ilişkileri ve bölgesel iş birliğinin her alanda daha da güçleneceğine inandığını belirtti.