Beştepe'de YİK toplantısı

Yüksek İstişare Kurulu, Beştepe'de toplandı.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık etti.

Toplantıya, kurul üyesi eski TBMM Başkanları Köksal Toptan, Binali Yıldırım, Cemil Çiçek, İsmail Kahraman, İsmet Yılmaz, Mehmet Ali Şahin ve Mustafa Şentop ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz katıldı.



Saat 16.20'de başlayan toplantı sürüyor.