Beştepe'deki kabine toplantısı sona erdi (Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak)

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi uzun bir aradan sonra ilk kez yüz yüze toplandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantı saat 16.00'da başladı. Beştepe'deki toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. .

Kabine toplantısı sırasına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanı sıra Sağlık, İçişleri ve Ticaret bakanları sunum yaptı.

FAHRETTİN KOCA'DAN PAYLAŞIM

Toplantı devam ederken sağlık bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Koca paylaşımında, "Bakanlar Kurulundayım. Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı. Maske + sosyal mesafede an itibariyle artış var mı?" ifadelerini kullandı.

KARAR BEKLENİYOR



Kabine toplantısında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları ile 18 yaş altı 65 yaş üstü kişilere uygulanan kısıtlamalara ilişkin de karar çıkması bekleniyor.



Olası yeni tedbir ve normalleşme kararlarına ilişkin toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklama yapacak.

SAĞLIK BAKANI KOCA UYARDI: ÇOK FAZLA NORMALLEŞMEYELİM

