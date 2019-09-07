Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Odunpazarı Modern Müzesi açılışında konuştu.
Erdoğan, eğitim ve kültür-sanatın toplum için önemine dikkat çekerek, "2 konuda hedeflerin gerisinde kaldık, bunlardan biri eğitim diğeri de kültür-sanat" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de yapımı tamamlanan kütüphanenin 29 Ekim'de hizmete açılacağını bildirdi.
Erdoğan, Ekim'in 21-22'sinde Japonya'da İmparatorun devir teslimi ile alakalı resmi törenine katılacağını da söyledi.
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