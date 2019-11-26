'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiasının sahibi Rahmi Turan özür diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşen CHP'li iddiasını ortaya atan Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan(80) özür diledi.

Bugünkü köşe yazısında, "Haberin doğru olmadığı anlaşıldı bunu bir trafik kazası olarak görmek gerekir" diyen Turan, "Haber kaynağım olan 20 yıllık gazeteci arkadaşıma güvenerek yazdığım yorum haberle gündemi bu kadar meşgul ettiğim için son derece üzgünüm" ifadelerini kullandı.

“Doğru olmadığı anlaşılan haberde adı geçen Cumhurbaşkanı'ndan, Muharrem İnce'den ve okurlarından özür diliyorum” diyen Turan, "Kasıt olmadan dikkatsizlik sonucu ortaya çıkan bir hatadır bu" diye yazdı.

Rahmi Turan yazısında, "CHP ve çete birbirine taban tabana zıt iki sözcük, bu durumda parti merkezi bir araştırma komsiyonu kurararak konuyu mutlaka aydınlığa çıkarmalıdır" dedi .