Beton bariyerlere çıkıp asılı kaldı

Kaza, saat 23.30 sıralarında Kağıthane Okmeydanı-Hasdal bağlantı yolunda meydana geldi.

Seyir halindeki hafriyat kamyonu henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolünden çıktı ve iki yolu ayıran beton bariyere çarparak asılı kaldı.

İhbar üzerine olay yerine trafik ekipleri sevk edildi. Çekici yardımıyla asılı kaldığı yerden kurtarılan kamyon yoluna devam ederken, meydana gelen kaza neticesinde yaralanan olmadı. Bölgede kısa süreli trafik meydana geldi.



Kamyonda maddi hasar oluşurken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.