Beton blok yüklü TIR devrildi

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde H.U.A. idaresindeki 46 AS 783 plakalı TIR, Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu Madalyalı Kavşak mevkisinde devrildi.



İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık görevlileri, yaralanan TIR sürücüsüne ambulansta müdahalede etti.



Devrilen TIR ve dorsesinin yolu kapatması nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.



Polis, çevrede güvenlik önlemi aldı.



Ekiplerin yaklaşık 3,5 saatlik çalışması sonucu TIR ve beton bloklar kaldırılırken ulaşım normal akışına döndü.