Beton direğe çarpan sürücü yaşam mücadelesi veriyor
Samsun'da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, beton direğe çarptı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Sürücünün durumu ağır.
Samsun'da yoldan çıkan otomobilin beton elektrik direğine çarptığı kazada bir kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un Atakum ilçesinde gece saatlerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Muhammet Ali Meral (44) yönetimindeki 78 SJ 234 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak beton elektrik direğine çarptı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Muhammet Ali Meral, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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