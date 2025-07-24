Beton dökülürken inşaat çöktü

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde beton dökülürken bir inşaat çöktü. İşçilerin de olduğu 7 kişi yaralandı.

Beton dökülürken inşaat çöktü

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde inşaata beton döküldüğü sırada çökme meydana geldi.

Çökme esnasında çalışan inşaat alanında bulunan 7 kişi yaralandı.

Bölgeye giden itfaiye ekipleri, yaralıları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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