Beton dökülürken inşaat çöktü
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde beton dökülürken bir inşaat çöktü. İşçilerin de olduğu 7 kişi yaralandı.
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde inşaata beton döküldüğü sırada çökme meydana geldi.
Çökme esnasında çalışan inşaat alanında bulunan 7 kişi yaralandı.
Bölgeye giden itfaiye ekipleri, yaralıları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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