Beton kalitesine itiraz eden şantiye şefi öldürüldü

İstanbul Avcılar’da beton mikseri şoförü, inşaata getirdiği betonun kalitesinin düşük olduğu gerekçesiyle tartıştığı şantiye şefini öldürdü. Mikser şoförü tutuklandı.

Beton kalitesine itiraz eden şantiye şefi öldürüldü

Avcılar'da betonun kalitesine itiraz eden şantiye şefi öldürüldü. 

Olay Avcılar'da Üniversite Mahallesi’ndeki bir inşaatta yaşandı.

Mehmet Raşit Koruli bir beton firmasında beton mikseri şoförü olarak çalışıyordu. Malzeme getirdiği inşaatın şantiye şefi Vedat Acar’la arasında beton kalitesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Mehmet Raşit Koruli, mikser aracından aldığı bıçakla Vedat Acar'ı kulak arkasından ağır yaraladı. Vedat Acar, ambulansla hastaneye götürüldü. Koruli ise gözaltına alındı.

Polisteki ifadesinde suçunu itiraf eden Koruli, "Şantiye şefi ile aramızda betonun kalitesi yüzünden tartışma çıktı. Bana küfür etti ve kafa attı." dedi.

Vedat Acak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Mahkemeye sevk edilen Koruli, tutuklandı.

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