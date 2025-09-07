Beton mikseri Berat'ı hayattan kopardı
Mardin'in Midyat ilçesinde beton mikseriyle çarpışan motosikletin sürücüsü 18 yaşındaki Berat Akıncı hayatını kaybetti.
Midyat ilçesi Bağlar Mahallesi'nde Mardin yolunda trafik kazası meydana geldi.
Sürücünün ismi ve plakası öğrenilemeyen beton mikseri ile Berat Akıncı’nın kullandığı motosiklet çarpıştı. Motosikletin sürücüsü Akıncı, yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Berat Akıncı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Tedaviye alınan Akıncı, doktorların müdahalesine rağmen sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.
Beton mikserinin sürücüsü ise gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
