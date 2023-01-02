Beton mikseri binaya çarptı

İstanbul Üsküdar'da, el freni çekilmeyen beton mikseri yokuş aşağı kayarak binanın birinci kat balkonuna çarptı. Kazada beton mikserinin şoförü hafif yaralandı.

Beton mikseri binaya çarptı

'un Üsküdar ilçesinde, iddiaya göre şoförün el frenini çekmeyi unuttuğu beton mikseri yokuş aşağı kayarak binaya çarptı.

Kaza, Çavuşdere Caddesi Valide Kahyası Sokak üzerinde meydana geldi. İnşaata beton getiren beton mikseri sürücüsü Ahmet Açıkel, sokağa giriş yapamayınca araçtan inerek yola bakmak istedi.

Beton mikseri binaya çarptı - 1

Şoförün el frenini çekmeyi unuttuğu beton mikseri yolda kaymaya başladı.

Sürücü, kayan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Beton mikseri binaya çarptı - 2

Kayan beton mikseri binaya çarparak durabildi. Kazada yaralanan Ahmet Açıkel hastaneye kaldırıldı.

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