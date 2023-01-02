Beton mikseri binaya çarptı

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde, iddiaya göre şoförün el frenini çekmeyi unuttuğu beton mikseri yokuş aşağı kayarak binaya çarptı.
Kaza, Çavuşdere Caddesi Valide Kahyası Sokak üzerinde meydana geldi. İnşaata beton getiren beton mikseri sürücüsü Ahmet Açıkel, sokağa giriş yapamayınca araçtan inerek yola bakmak istedi.
Şoförün el frenini çekmeyi unuttuğu beton mikseri yolda kaymaya başladı.
Sürücü, kayan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Kayan beton mikseri binaya çarparak durabildi. Kazada yaralanan Ahmet Açıkel hastaneye kaldırıldı.