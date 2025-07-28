Beton mikseri motosiklete çarptı: 2 ölü

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, M.A.M. (44) idaresindeki beton mikseri, Antakya-Reyhanlı yolu Arkeoloji Müzesi mevkisinde, Ali Uçman'ın (43) kullandığı motosikletle çarpıştı.

Acil sağlık ekipleri, motosiklette yolcu konumunda bulunan Mustafa Arzu'nun (30) yaşamını yitirdiğini belirledi.



Ağır yaralı olarak Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ali Uçman ise yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.