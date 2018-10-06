Aydın'ın Didim ilçesinde beton mikseriyle elektrikli motosikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.
Kadir Y'nin kullandığı 09 YP 149 plakalı beton mikseri, Yeni Mahalle 19 Mayıs Caddesi'nde, Mehmet Polat (74) idaresindeki elektrikli motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, Mehmet Polat olay yerinde yaşamını yitirdi, eşi İsmigül Polat (70) ağır yaralandı.
Ambulansla Didim Devlet Hastanesine kaldırılan İsmigül Polat, ilk müdahalenin ardından Aydın'daki bir hastaneye sevk edildi. İsmigül Polat'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Beton mikseri sürücüsü ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Polat çiftinin, Didim Çorumlular Derneğince düzenlenen aşure hayrına gittikleri öğrenildi.
Beton mikseri motosikletle çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Didim ilçesinde meydana gelen kazada, elektrikli motosikletin sürücüsü öldü, ağır yaralanan eşi hastaneye kaldırıldı
Aydın'ın Didim ilçesinde beton mikseriyle elektrikli motosikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.