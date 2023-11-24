Beton mikseri sokağı savaş alanına çevirdi

İstanbul Üsküdar'da bir beton mikseri yokuşta kaymaya başladı. Park halindeki 7 araca çarpan kamyon ağaca çarparak durabildi.

Beton mikseri sokağı savaş alanına çevirdi

İstanbul Üsküdar'da yokuştan kayan beton mikseri park halindeki 7 otomobile zarar verdi.

Alınan bilgiye göre, K.E idaresindeki beton mikseri Küçüksu Mahallesi'nde yokuş aşağı seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle kaymaya başladı.

Beton mikseri sokağı savaş alanına çevirdi - 1

Önce yol kenarında park halinde bulunan 3 otomobile çarpan, ardından Eserli Sokak'taki bir bahçenin istinat duvarını aşan beton mikseri, buradaki 4 araca daha zarar verdikten sonra ağaca çarparak durabildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği sokağı trafiğe kapattı.

Yaralananın olmadığı kazada, 7 otomobilde hasar oluştu.

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