Beton mikseri sürücüsünün acı ölümü

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde beton mikseri sürücüsü elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Alper'in çalıştığı firmadan 2 kişi, olayla ilgili gözaltına alındı.

Beton mikseri sürücüsünün acı ölümü

İlçeye bağlı Bahçeli köyünde beton mikseri sürücüsü Ömer Alper (36), beton pompa aracı ile beton aktarması yaptığı sırada elektrik akımına kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Şiran Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ömer Alper, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Savcılık talimatıyla Alper'in çalıştığı firmadan 2 kişi, olayla ilgili gözaltına alındı.

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