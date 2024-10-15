Beton mikseri yaşlı adamı ezdi

Mardin'in Artuklu ilçesinde beton mikserinin çarptığı 89 yaşındaki Münir Muratoğlu hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alınırken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Beton mikseri yaşlı adamı ezdi

Vali Ozan Caddesi, 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Parkı kavşağında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen beton mikseri, yolun karşısına geçmeye çalışan Münir Muratoğlu'na çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Muratoğlu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Muratoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü gözaltına alınırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

NTV ekibi Beyrut'ta: BM Barış Gücü askerlerine İsrail saldırısı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...