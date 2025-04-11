Beton mikserin altında kaldı, hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde 61 yaşındaki Ahmet T.'nin kullandığı beton mikseri, Maki Sokak üzerinden Fabrika Caddesine dönüş yaptığı esnada, aynı yönde ilerleyen bisiklet sürücüsü Aysel Yıldırım'a çarptı.

Aysel Yıldırım beton mikserinin altında kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerinde jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Yıldırım'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yıldırım'ın cenazesi olay yeri incelemesinin ardından Alanya Belediye Morguna kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Ahmet T. ise ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.