Beton mikserinin altında kalan 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Kahramanmaraş’ta aniden yola çıkınca beton mikserinin altında kalan 3 yaşındaki çocuk, ağır yaralandı.

Beton mikserinin altında kalan 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Aslan Bey Mahallesi Vezir Hoca Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle birlikte market alışverişi yapan M.B. (3), aniden yola çıkınca A.S. idaresindeki 06 EEU 759 plakalı beton mikserinin altında kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Beton mikserinin altında kalan 3 yaşındaki M.B. hastaneye kaldırıldı. Çocuğun durumunun ağır olduğu ve yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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