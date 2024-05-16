Beton mikserinin çarptığı kadın hayatını kaybetti

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Cennet Mahallesi Yavuz Selim Caddesi'nde saat 15.30 sıralarında sürücü ismi henüz öğrenilemeyen beton mikseri, iddiaya göre evine gittiği sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Aysel Peker’e (60) çarptı.

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, beton mikserinin altında sürüklenen kadının hayatını kaybettiği belirlendi.



Savcılık ve polisin incelemesinin ardından kadının cenazesi ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Sürücü ise gözaltına alınarak karakola götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.