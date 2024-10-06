Beton mikseri toprak kayması sonucu devrildi

Erzincan'da kent merkezine bağlı Çatalarmut köyünde özel bir inşaat alanına beton taşıyan A.K. idaresindeki 24 DN 149 plakalı beton mikseri, inşaat alanına yaklaştığı sırada toprağın kayması sonucu devrildi.



Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Beton mikserinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti. A.K, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



A.K'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.