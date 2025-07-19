Beton mikseriyle temas eden araç refüje savruldu

Kaza, öğle saatlerinde Konya-Ankara Karayolu Kulu ilçe merkezi TMO Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ara sokaktan çıkarak karayolundan karşıya geçmek isteyen otomobil yolun ortasına doğru ilerledi. Bu sırada yolun sol şeridinde Ankara'dan Konya yönüne giden bir beton mikseri, otomobili kurtarmak için sağ şeride doğru ilerleyince kamyonun kör noktasında kalan M.Ç. idaresindeki 34 BNA 318 plakalı Peugeot marka SUV tipi aracı sıkıştırarak temas etti.