Beton pompasının haznesine sıkıştı, hayatını kaybetti
Diyarbakır'da beton pompasının haznesine sıkışan operatör Tacettin Yılık, hayatını kaybetti.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı kırsal Çaldere Mahallesi'nde operatör Tacettin Yılık, beton dökümü sırasında tıkanan beton pompası aracına müdahale etmek istedi.
Bu sırada Yıllık, dengesini kaybederek betonu pompaya iten çarkların bulunduğu hazneye sıkıştı.
HAYATINI KAYBETTİ
İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin kontrolünde, Yılık’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Yılık’ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Öte yandan olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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