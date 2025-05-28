Beton pompasının haznesine sıkıştı, hayatını kaybetti

Diyarbakır'da beton pompasının haznesine sıkışan operatör Tacettin Yılık, hayatını kaybetti.

Beton pompasının haznesine sıkıştı, hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı kırsal Çaldere Mahallesi'nde operatör Tacettin Yılık, beton dökümü sırasında tıkanan beton pompası aracına müdahale etmek istedi.

Bu sırada Yıllık, dengesini kaybederek betonu pompaya iten çarkların bulunduğu hazneye sıkıştı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kontrolünde, Yılık’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Yılık’ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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