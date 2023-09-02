Beton zemin çöktü: İki kişi çukura düştü

İstanbul Güngören'de bir binanın yanındaki beton zemin çöktü. O sırada orada oynayan 8 yaşındaki bir çocuk çukura düştü. Çocuğu kurtarmak isteyen komşu da çukura düşüp yaralandı.

Beton zemin çöktü: İki kişi çukura düştü

'un Güngören ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın yanındaki beton zemin çöktü.

O sırada orada oynayan 8 yaşındaki çocuk oluşan çukura düştü.

Çocuğu kurtarmaya çalışan 55 yaşındaki komşu Yalçın Çalışkan da çukura düşüp yaralandı.

Beton zemin çöktü: İki kişi çukura düştü - 1

Güngören Belediyesi ilk incelemede binanın 1987 yılında yapıldığını ancak çöken kısmın binaya bağlı olmadığını tespit etti.

Beton zemin çöktü: İki kişi çukura düştü - 2

Zeminin yağmur ve çevre şartları nedeniyle çökmüş olabileceği üzerinde duruldu.

Belediye ekipleri binadan karot örneği aldı, sismik ölçümle zemin tespiti de yapıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...