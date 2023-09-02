Beton zemin çöktü: İki kişi çukura düştü

İstanbul'un Güngören ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın yanındaki beton zemin çöktü.



O sırada orada oynayan 8 yaşındaki çocuk oluşan çukura düştü.



Çocuğu kurtarmaya çalışan 55 yaşındaki komşu Yalçın Çalışkan da çukura düşüp yaralandı.



Güngören Belediyesi ilk incelemede binanın 1987 yılında yapıldığını ancak çöken kısmın binaya bağlı olmadığını tespit etti.

Zeminin yağmur ve çevre şartları nedeniyle çökmüş olabileceği üzerinde duruldu.



Belediye ekipleri binadan karot örneği aldı, sismik ölçümle zemin tespiti de yapıldı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin