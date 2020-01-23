Beton mikseriyle otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İstanbul Bağcılar'da TEM Otoyolu İSTOÇ mevkisi Ankara istikametindeki yan yolda Yılmaz Tanrıverdi’nin kullandığı beton mikseri ile Ercan Deniz idaresindeki otomobil çarpıştı.



Çarpışmanın ardından yan yatan beton mikserinin sürücüsü araç içinde sıkıştı. Otomobil sürücüsü ve yanındaki yolcu ise kazayı yara almadan atlattı.



Kaza nedeniyle yan yol Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonunda sıkışan sürücüyü kurtardı. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.