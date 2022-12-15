Betül öğretmen kansere yenik düştü

Hatay'ın Erzin ilçesinde, 4 ay önce meme kanseri teşhisi konulan öğretmen Betül Kılıçkıran (30), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Şükrü Paşa Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmenliği yapan Betül Kılıçkıran'a, 4 ay önce meme kanseri tanısı konuldu.
Özel hastanede tedavisine başlanan Kılıçkıran, bir ay önce sağlık durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı.
Betül Kılıçkıran, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
İki yıl önce evlendiği öğrenilen Betül Kılıçkıran'ın naaşı, İsalı Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.