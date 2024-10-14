Betül Önderoğlu kimdir, kaç yaşında? (Trafik kazasında hayatını kaybeden Betül Önderoğlu hakkında bilinenler)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ankara'da dün akşam geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu'nun ailesine ve parti teşkilatına başsağlığı diledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında "AK Parti'mizin Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi, kıymetli kızımız Betül Önderoğlu'nun bir trafik kazasında vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim. Betül kızımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, AK Parti teşkilatımıza, arkadaşlarına, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.



BETÜL ÖNDEROĞLU KİMDİR?



26 Mayıs 1997 yılında Ankara’da doğan Betül Önderoğlu AKP Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi, Tanıtım ve Medya Birim Başkan Yardımcısıdır.



27 yaşında olan Betül Önderoğlu Ankara Üniversitesi mezunudur.