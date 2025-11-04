''Beyaz altın'' olarak biliniyor: Hasat sonrası yoğun mesai

Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye'de coğrafi işaret tescili bulunan, temmuz ayında hasadı yapılan Taşköprü sarımsağında hasat sonrası mesai sürüyor.

Sarımsaklar, pazardaki yerini almadan önce evlerin önünde kadınlar tarafından geleneksel yöntemlerle "sıvama" ismi verilen kök ve sap kısımları temizlenerek demetler halinde satışa hazır hale getiriliyor.



Sıvama işlemi yapan 85 yaşındaki Hanım Demir, çocukluğundan itibaren bu işi yaptığını söyledi.



İmece usulüyle çalıştıklarını anlatan Demir, "Eskiden beri komşularımıza yardım eder, onların sarımsaklarını yapardık. Onlar da bize gelir, hep birlikte işlerimizi imeceyle bitirirdik. Hem yardımlaşır hem de sohbet ederdik. Bu bizim kültürümüzün bir parçasıydı" dedi.



Demir, günümüzde imece geleneğinin giderek azaldığını belirterek, "Şimdiki nesiller artık bu adetleri pek bilmiyor. Oysa yardımlaşma, dayanışma ve komşuluk kültürümüzün temelinde imece vardır. Çocuklarımıza bunları anlatmamız, göstermemiz gerekiyor" dedi.

