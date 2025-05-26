''Beyaz altın'' hasadı devam ediyor: Yüksek rekolte çiftçinin yüzünü güldürdü

Kendine özgü aroması, lezzeti ve diş büyüklüğüyle tanınan Araban sarımsak çeşidi, ilçede ve kentte "beyaz altın" olarak adlandırılıyor.

Türkiye’nin sarımsak üretiminin yüzde 22’sinin yapıldığı Araban ilçesinde 8 bin tarım işçisiyle başlayan hasat devam ederken, hasadın Kurban Bayramı öncesi tamamlanması planlanıyor. İlçe halkının en önemli geçim kaynağı Araban sarımsağında bu yıl rekolte ve kalitenin yüksek olması çiftçilerin yüzlerini güldürüyor. Halk, sıcak havaya rağmen tarlada sabah saat 07.00'den akşam 17.00'a kadar mesai yapıyor.

Araban Ovası'nın en değerli ürünü olan Araban sarımsağı hasadının son kısmı, bu yıl sıcak havalara denk geldi.

İşçiler sabah erken saatlerde başlattıkları hasatta, tarladan toplanan sarımsakları önce küme halinde bir araya getiriyor, ardından saplarını keserek kasalara dolduruyor. Tarım işçileri, topladıkları sarımsak kilosuna göre günlük bin 200 TL’den başlayan yevmiyelerle kazanç elde ediyor.